Dopisujete se na Telegramu? Ove korisne trikove morate znati

Donosimo kolekciju izvrsnih opcija zbog kojih neki radije koriste Telegram nego WhatsApp

Dodajte animirane naljepnice na slike i videa

U jednoj od novijih nadogradnji korisnici Telegrama mogu lijepiti naljepnice na slike i videa. Telegramove kvalitetne animirane naljepnice, ako ih dodate u GIF ili video, doprinose atmosferi, ali i donekle smanjuju kakvoću datoteke. Ako vas to ne obeshrabruje, samo izaberite video ili sliku i pritisnite na 'kist' na dnu. Nakon toga birajte naljepnicu i dodajte ju na video ili GIF. Jednostavno.

Brza pretraga GIF-a i YouTubea

Ako nekome želite brzo poslati GIF ili poveznicu za YouTube bez odlaska iz Telegrama, sve što trebate napisati je @gif ili @youtube i upisati pretragu. Dobit ćete niz rezultata unutar samog prozora za razgovor.

Kopirajte dio teksta iz poruke

Jedan od većih problema s WhatsAppom ograničene su opcije uređivanja teksta. Ako netko pošalje poruku, nemoguće je kopirati samo njezin dio. Telegram ima drugačiji pristup - pritisnite i držite poruku kako biste ju izabrali i nakon toga označite dio koji želite kopirati.

Blokirajte dodavanje u nasumične grupe

Jedna od najgorih stvari vezanih uz aplikacije za dopisivanje je to što vas svatko može dodati u grupu bez pitanja. Premda Telegram ne pruža mogućnost revizije poziva u grupe, on omogućava blokiranje pozivanja. Da biste aktivirali blokadu, odite u postavke i potražite one za privatnost (Privacy and Security), birajte grupe (Groups) i u izborniku za kontakte korisnike kojima ne želite dozvoliti da vas pozovu u grupu.

Isključite notifikacije za izabrane kontakte

Ako imate nekog specifičnog prijatelja ili prijateljicu koji jednostavno ne znaju prestati slati ili prosljeđivati poruke, Telegram ima soluciju za to. Sve što trebate napraviti je otvoriti razgovor i pritisnuti na profilnu fotografiju kontakta. Nakon toga birajte notifikacije i utišajte kontakt kratko vrijeme ili zauvijek.

Koristite više računa na Telegramu

Novijim nadogradnjama Telegram je omogućio korištenje više računa. Ovo je jako dobra stvar za ljude koji žele odvojiti posao od privatnog života. Za dodavanje novog računa pritisnite na strelicu pored vašeg imena i birajte stavku Add account.

Nakon toga samo trebate dodati novi broj i slijediti proces na ekranu. Kad stvorite novi račun, možete se prebacivati pritiskom na strelicu i biranjem računa koji želite koristiti.

Zaključajte razgovore

Telegram je postao popularan zbog fokusa na privatnost. Usluga pruža enkripciju na obje strane temeljenu na serveru te dozvoljava zaključavanje razgovora, što je vrlo korisna stvar ako telefon, recimo, posuđujete ili dodajete nekoj drugoj osobi.

Za zaključavanje razgovora odite do postavki i birajte Privacy and Security > Passcode Lock i uključite ga. Nakon što napravite lozinku i uključite ju, moći ćete zaključati i otključati razgovore pritiskom na lokot u gornjem desnom dijelu aplikacije.