Domaći sportsko-tehnološki startupi postaju sve opakiji igrači na globalnom tržištu. U jedan od njih novac je uložio Luka Modrić

Tržište sportsko-tehnoloških tvrtki jedno je od najperspektivnijih i najkonkurentnijih u globalnoj IT industriji. Na tom polju i Hrvatska ima jake igrače, produktne firme i startupe koji ostvaruju jako dobre rezultate, kao što su Sportening, SofaScore, Sportreact i Superology

Ivan Klarić zaslužan je za dvije od te četiri tvrtke. Riječ je o startup poduzetniku koji stoji iza osnivanja Score Alarma, današnjeg Superologyja, koji je prodao Superbetu. Bio je to prvi u nizu Klarićevih projekata u sportsko-tehnološkom sektoru u posljednjih deset godina.

No tu priča ne staje. U startup je uložio i naš najpoznatiji nogometaš Luka Modrić, što je ujedno njegov debi u investiranje, a tom je prilikom izjavio da ga je oduševila želja Sporteninga u kreiranju platforme 'koja povezuje navijače i stvara dodatnu vrijednost'.

'Ako u nekom segmentu globalne tehnološke scene imamo šansu, to je onda sport. Superology je razvio sjajne proizvode i privukao ulaganja Superbeta, koji je akvizirao nekoliko kompanija u Hrvatskoj i danas predstavlja jednu od najbrže rastućih kompanija u Europi u segmentu sportskog klađenja i zabave. Proizvod Sofa Scorea koriste deseci milijuna ljudi širom svijeta. Tu su i brojni drugi startupi, jer sport je nešto što nam prirodno leži i vjerujem da bismo mogli vidjeti još dobrih kompanija na sportsko-tehnološkoj sceni', zaključuje Klarić.

‘S obzirom na to da se sve donekle usporilo, iskoristili smo to vrijeme da se posvetimo inovativnim konceptima koji nikako da dođu na red i o kojima možda nismo bili prisiljeni razmišljati prije pandemije. Rezultatski, možemo reći da pandemiju nismo ni osjetili, čak smo rasli’, ističu.

‘Plan je rast i širenje . U sljedeće četiri godine otvorit će se velika nova tržišta. Želimo pametno rasti i paziti na skalabilnost, kao što to radimo i s aplikacijom, te pritom nastaviti osiguravati najbolje okruženje za ljude koji rade kod nas. Na dva elementa posebno pazimo: da radimo na najsuvremenijim tehnologijama i da gradimo izuzetno zdravu kulturu’, kažu iz Superologyja.

Njihov tim bliži se okruglom broju od 100 zaposlenika. Zbog tog rasta svoj ured na Vrbanima u Zagrebu upravo šire na dodatnih 800 kvadrata, do kraja ove godine planiraju zaposliti još 40-ak osoba, a važno im je, kažu, da zaposlenici budu zadovoljni plaćom i bonusima, uz dodatne prednosti privatno i poslovno.

Svoju je priču započeo s tvrtkom Superology koja pod tim imenom posluje od prošle godine nakon rebrendinga. No njihova priča seže puno dalje i dublje. Još 2012. godine Score Alarm , kako su se tada zvali, razvijao je aplikaciju za sportske rezultate. Pet godina kasnije Klarić je tvrtku prodao Superbetu pod čijim su okriljem dalje razvijali i nadograđivali njihovu aplikaciju s novim funkcionalnostima.

Ova aplikacija hrvatske tvrtke nosi i najvišu ocjenu među konkurencijom na App Storeu i Google Playu. Želja im je, rekli su nedavno, bila prometnuti se u jedinstven proizvod koji povezuje navijače, zaljubljenike u sport, hobiste, ali i same sportaše, u čemu su vlasnici Zlatko Hrkać i Ivan Bešlić sa svojim timom i uspjeli, što potvrđuje i lanjski rast prihoda od 92 posto, nakon što su 2020. uprihodili gotovo 42 milijuna kuna. Osim s Modrićem, najavili su i suradnju s Mirkom Filipovićem 'Cro Copom', ne otkrivajući još detalje.

Aplikacija koju razvija Sofa IT zaživjela je prije više od 12 godina u malenom stanu na zagrebačkim Vrbanima. Danas putem SofaScorea turnire, utakmice, utrke i mečeve u više od 20 sportova prati preko 20 milijuna mjesečno aktivnih korisnika u više od 100 država, od čega je više od 300.000 korisnika u Hrvatskoj. Osim u Zagrebu, imaju ured u Rio de Janeiru u Brazilu, njihovu najvećem tržištu s više od dva milijuna korisnika.

Sportening nije jedina aplikacija koju je prepoznao naš reprezentativac Luka Modrić. Početkom svibnja hrvatska IT tvrtka Sofa IT, tvorac jedne od od najpopularnijih aplikacija na svijetu za praćenje sportova SofaScore , obznanila je da je Modrić postao ambasador SofaScorea , čime je krenula suradnja dvaju hrvatskih sportskih divova.

Po struci je inženjer mehatronike pa je tako objedinio dvije stvari u hvalevrijedan projekt. Na njemu on i njegov tim rade već gotovo tri godine, a nastao je kao Antin završi rad na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, kada je bio tek prototip. Nastavio ga je razvijati pa je postao tema i diplomskoga rada.

'To zahtijeva neku razinu fokusa i koncentracije i razvoj kognitivnih sposobnosti, pa primjena može biti i šira. Aplikacija omogućava monetizaciju na tri nivoa; prvi je osnovni, na kojem pokažemo trening uz opis kako ga izvoditi, i to je trening koji bi mogao biti zanimljiv rekreativcu. Zatim imamo napredniji nivo, na kojem korisnik može sam definirati svoj trening, a tu je i treći nivo, na kojemu se sve kontrolira za ciljano razvijanje neke sposobnosti', pojasnio je ranije, dodajući da je riječ o kompleksnom uređaju koji zahtijeva brzu razmjenu poruka, a raspolažu sa 16 pripremljenih setova.

Njihov uređaj trenutno koristi nekoliko klubova u Zagrebu i s njima ga testiraju kako bi dobili povratne informacije važne za daljnji razvoj.

'Jako smo zadovoljni do sad napravljenim, a povratne informacije su također dobre i korisne i sigurno je da će nam pomoći u izradi finalne verzije proizvoda. Imamo dosta upita od lokalnih sportskih klubova, ali također imamo i upite izvan naših granica; upiti dolaze iz Europe, Australije, Brazila. Nadamo se da ćemo uskoro započeti suradnju i s prekograničnim klubovima. Trenutno smo započeli suradnju s ekipom iz TV showa 'Utakmica života' gdje se naš uređaj koristi kao trening rekvizit mladih nogometnih kandidata. Također surađujemo i s nekoliko hrvatskih tvrtki od kojih bih izdvojio Pulsar Laboratories koji su naši partneri u izradi elektroničkog dijela našeg uređaja', kaže Širić.

U tvrtki je trenutno dvoje zaposlenih s nekoliko vanjskih suradnika. Traže investiciju kako bi proširili tim i započeli serijsku proizvodnju.

'Naši prvi budući zaposlenici će zasigurno biti developeri koji će se brinuti o našoj web i mobilnoj aplikaciji, a potom i kineziolozi koji će nam pomoć pri kreiranju sadržaja unutar mobilne aplikacije te prodajni agenti', navodi Širić.

Kaže da su hrvatske tvrtke oduvijek visoko pozicionirane i respektabilne, od Končara do Rimca, zato smatra da hrvatski sportsko tehnološki proizvodi imaju veliku prednost u samom početku.

'Smatram da bi se to trebalo više koristiti i da treba ići u tome smjeru. Mi ćemo sa sportreactom pokušati to napraviti, spojiti hrvatski sport i tehnologiju u svjetski prepoznatljiv sportsko tehnološki proizvod. Ono što smo mi primjetili u dosadašnjoj komunikaciji s trenerima i klubovima je da su svi bili izrazito sretni i ponosni jer smo iz Lijepe naše i da su nam upravo zbog toga još lakše otvorili svoja vrata i bili spremniji za suradnju, posebice kada na to dodamo da smo i sami sportaši', ističe mladi sportaš i poduzetnik.

Sportreact je svoj istoimeni proizvod predstavio u Las Vegasu na CES-u, najvećem svjetskom sajmu novih tehnologija, a usto su bili pobjednici prošlogodišnjeg natjecanja Idea Knockout, čiji je organizacijski partner bio Hrvatski Telekom. Ranije im je, nakon financijske pomoći obitelji i prijatelja, odskočna daska bila nagrada Startup Factoryja od 100.000 kuna, nakon čega su, uz poticaje za samozapošljavanje, počeli i raditi.

Proteklih nekoliko mjeseci fokusirali su se dakle na zatvaranje investicijske runde koja im je prijeko potrebna kako bi dovršili R&D fazu i krenuli s prodajom prvih uređaja. Zainteresiranih kupaca, kaže Anto, ima pa se tako već puni i njihova lista čekanja. ' Željno iščekujemo završetak tog zadatak i početak razvoja i proizvodnje finalne verzije sportreacta', zaključuje Širić.