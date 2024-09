Domaćem startupu dva milijuna eura od američkih investitora

Do sada su u Hrvatskoj surađivali s nekim od najvećih hotelskih kuća, poput Aminessa, Falkensteinera, Liburnije, Maistre, Plave lagune i drugih, čiji gosti kroz njihove vlastite tzv. digitalne dućane mogu bukirati degustacije vina, brodske ture, letove balonom, aktivnosti unutar hotela, uključujući spa i wellness.

Suosnivač Turnea Fran Kauzlarić napominje da takvo rješenje za hotele znači i sretnije goste, dodatne prihode i manje operativnih poteškoća, pri čemu iznosi i da su gosti, koji su tijekom ovogodišnje turističke sezone rezervirali aktivnosti uz tehnologiju Turnea, davali hotelima prosječno 8 posto višu ocjenu na stranicama za recenzije, a njih više od dvije trećine su to učinili online. Navodi i da je globalno posljednjih godina došlo do velikog rasta na tržištu tura i aktivnosti, te se predviđa da će to tržište doseći 463 milijarde dolara do 2030. godine, dok Turneo predviđa da će kroz hotele od toga proći 172 milijarde dolara.

'Oduševljeni smo što imamo podršku sjajnih investitora kao Bessemer Venture Partners i Underline Ventures. Ova investicija potvrđuje ogroman tržišni potencijal, kao i našu viziju, te nam omogućava rast operacija, unapređenje tehnologije i uspostavljanje ključnih partnerstava', poručio je izvršni direktor i suosnivač Turnea Matija Marijan.

Za fond Bessemer Venture Partners kažu da je globalni lider u rizičnom kapitalu (venture capital) te da je u ranoj fazi prepoznao Turneov potencijal u turizmu, nakon ranijih ulaganja u poznate tvrtke poput Shopifyja, Toasta, LinkedIna, Pinteresta i Skypea.

'Povijesno gledano, sobe su bile glavni izvor prihoda za hotele. Međutim, preferencije putnika dramatično su se promijenile posljednjih godina, i samo prodaja soba više nije dovoljna', rekao je Aditya Nidmarti, investitor iz Bessemer Venture Partnersa i novi član upravnog odbora Turnea, koji se, po njemu, 'savršeno uklapa u ovu promjenu na tržištu'.