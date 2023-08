Dočekali smo, Viber odsad i u Hrvatskoj omogućuje slanje novca i plaćanje računa

Usluga u Hrvatsku dolazi nakon uspješne implementacije rješenja za plaćanje u sedam europskih zemalja i to Njemačkoj, Grčkoj, Cipru, Slovačkoj, Litvi, Sloveniji i Estoniji, omogućujući korisnicima trenutne i besplatne međunarodne transakcije između ovih zemalja, uz plan za proširenje na više zemalja i valuta u budućnosti.

Korisnici u Hrvatskoj mogu jednostavno i sigurno zatražiti i poslati novac jedni drugima postavljanjem digitalnog novčanika. Mobilni novčanici se uglavnom mogu kreirati u manje od minute putem jednostavne registracije koja zahtijeva osnovne podatke o korisniku. Ova registracija omogućuje transakcije do 120 EUR, no uz dodatnu provjeru korisnici mogu slati do 4.500 EUR. Korisnik koji koristi plaćanje također može poslati novac sa svog novčanika na drugi račun, čak i ako primatelj još nema Viber novčanik.