Za bolje dopisivanje: Isprobajte ova tri korisna trika u Viberu

Viber je koristan program za dopisivanje i pozive prihvaćen među korisnicima diljem svijeta. Kao i svi slični proizvodi, svako malo dobiva nove funkcije, a mi smo izabrali tri koje će vam sigurno olakšati svakodnevno korištenje.

Budite jasni i glasni!

Funkcija 'Shouts' korisna je za one trenutke u kojima želite da vaša poruka bude istaknuta, bilo to u razgovorima jedan na jedan, grupama ili zajednicama. Na izboru vam je preko dvadeset šarenih pozadina pomoću kojih će vaša poruka ostati vidljiva u moru drugih. Sve što trebate napraviti je u ekstenzijama za razgovor izabrati 'Shouts'. Nakon toga upišite svoju poruku i birajte 'Search' kako biste odabrali najdraži stil pozadine. Nakon toga samo pritisnite slanje i to je to.