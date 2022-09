Samsung donosi nove značajke na svoje starije preklopne uređaje, nadogradnja stiže već danas

One UI 4.1.1 prvo će doći na prošlogodišnje modele Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3

Starije generacije Samsungovih preklopnih uređaja i pametnih satova uskoro će dobiti mogućnost nadogradnje na novu verziju One UI-ja uz koju će dobiti nove značajke poput multitasking gesti, optimizacije za veće uređaje, nadogradnje Samsungovih aplikacija, radnu traku u stilu PC-ja te niz niz novih lica za satove Galaxy, nabraja Verge.

Samsungov One UI 4.1.1 temelji se na Androidu 12L te se prvi pojavio na urteđajima Galaxy Z Fold4 i Galaxy Flip4. Samsung je s isporukom nadogradnje na One UI 4.1.1 počeo već danas, počevši sa Galaxy Z Foldom3 i Galaxy Z Flipom3 koji bi nadogradnju trebali vidjeti kroz maksimalno par dana. Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip i Galaxy Z Fold također će dobiti One UI 4.1.1, no proizvođač bar u ovom trenu nije objavio točan datum.