'Dijete OnlyFansa i OpenAI-ja': Slavni sad imaju digitalne blizance koji s vama 'flertaju'

Ona ne jede, ne spava i ne diše. Ali vas pamti, želi i nikada se ne odjavljuje. Zove se Jordan i ona je AI generirani 'digitalni blizanac' bivše britanske manekenke Katie Price - i ljudi mogu platiti kako bi ispunila njihove 'necenzurirane snove'. 'Ne možeš biti više ljudski od toga. To je kao da gledam sebe prije mnogo godina', rekla je Price za CNN. 'To je moj glas. To sam doslovno ja.'

Price se 9. lipnja pridružila drugim slavnim osobama i AI avatarima koje je digitalno ovjekovječila tvrtka OhChat, startup star osam mjeseci koji koristi umjetnu inteligenciju za izradu realističnih digitalnih dvojnika poznatih osoba. Prema Instagram stranici platforme, korisnici mogu ostvariti svoje 'fantazije' kroz ove AI avatare. Platforma već broji 200.000 korisnika, uglavnom iz SAD-a, izvještava CNN.

Spoj slave, fantazije i umjetne inteligencije

OhChat spaja umjetnu inteligenciju, slavne osobe i želje gdje se intima simulira, a povezanost se naplaćuje. Platforma ide korak dalje od OnlyFansa, omogućujući korisnicima personalizirane interakcije s AI verzijama poznatih osoba. Izvršni direktor OhChata, Nic Young, opisuje platformu kao 'dijete OnlyFansa i OpenAI-ja'. Kada se jednom aktivira, AI avatar funkcionira autonomno, nudeći 'beskonačan personalizirani sadržaj' pretplatnicima.

Pretplatnički model uključuje više razina: 4,99 dolara mjesečno za neograničene tekstualne poruke, 9,99 dolara za ograničen pristup glasovnim porukama i slikama te 29,99 dolara za VIP interakcije bez ograničenja. Price zadržava 80 posto prihoda koji avatar ostvari, dok OhChat uzima 20 posto. 'Doslovno ostvarujete neograničen pasivni prihod bez potrebe da više išta radite,' izjavio je Young.

Za izradu digitalnog dvojnika kreatori moraju poslati 30 fotografija i razgovarati s botom 30 minuta. Avatar se generira unutar nekoliko sati, koristeći Meta-in veliki jezični model. Jordan se tako može 'sekstati' s korisnicima, slati glasovne poruke, slike i pružati 'intimnost na zahtjev' bez ikakvog sudjelovanja Price osobno.

Price opisuje iskustvo kao 'zastrašujuće fascinantno' i kaže da se osjeća osnaženo. AI verzija joj omogućuje stalnu dostupnost, za razliku od njezina OnlyFans profila: 'Ja spavam, a ona ne – stalno je dostupna.'