Digitalni jezuit, seks online i buduće civilizacije glavne su teme Bug Future Showa 2019

Šesti BFS bit će održan 7. veljače. Ulaz je i ove godine besplatan, ali isključivo uz pozivnicu. Očekuju vas zanimljiva predavanja, rasprave i nesvakidašnji govornici

Uz brojne panel-rasprave, predavanja, intervjue i ostale točke programa na BFS-u nastupiti i tri glavna govornika. Uz Marinu Krležu, koja će pričati o tome kako je tehnologija srušila seksualne tabue i kako su cyber-seks i seks s robotima postali mainstream te Korada Korlevića koji će donijeti svoje viđenje budućih civilizacija, unaprijeđenih, ali i unazađenih tehnologijom i znanošću, poseban gost ovogodišnjeg showa bit će Fr. Robert Ballecer, tehnološki podcaster iz SAD-a kojem je drugo zanimanje - jezuitski svećenik.

Padre, što je prikladni nadimak po kojem ga znaju milijuni njegovih gledatelja, odnosno Digitalni jezuit, kako se voli sam predstavljati, održat će predavanje pod nazivom The End of Everything (As we know it).

Razotkrit će tehnološke trendove koji su bili prenapuhani kroz posljednje godine i koji nisu donijeli bitan pomak čovječanstvu, ali i otkriti one koji doista imaju takav potencijal i koji će živote svih nas prije ili poslije stubokom promijeniti.