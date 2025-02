DeepSeek im nije prijetnja: OpenAI sad ima 400 milijuna korisnika

Kako tvrdi Brad Lightcap, glavni operativni direktor OpenAI-ja, ta je tvrtka imala 400 milijuna tjedno aktivnih korisnika u veljači, za 33 posto više u odnosu na 300 milijuna u prosincu.

'Ljudi o tome čuju od usta do usta. Oni vide koliko je to korisno. Vide svoje prijatelje kako to koriste', rekao je Lightcap u razgovoru za CNBC, dodajući kako je potrebno vrijeme da pojedinci pronađu primjere korištenja koji će odjeknuti dalje.