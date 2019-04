Čuveni talijanski nogometni sudac stiže na Combisovu konferenciju

Poznat je po inspirativnom izlaganjima ispunjenim anegdotama i životnim pričama koje obiluju humorom, Pierluigi Collina održat će predavanje pod nazivom 'How to be successful on the field'

Trinaesto izdanje Combisove konferencije bit će održano u četvrtak i petak, 30. i 31. svibnja, u kompleksu Olympia u Vodicama. Glavno predavanje održat će bivši nogometni sudac Pierluigi Collina. Collina je zapamćen po suđenju mnogih nogometnih utakmica među kojima se ističe finale Svjetskog prvenstva 2002. godine i finale Lige prvaka 1999. godine. Nakon umirovljenja Collina je vodio suce talijanske Serie A, a potom Sudački odbor Europskog nogometnog saveza (UEFA). Trenutno je predsjednik Odbora za suce u Svjetskoj nogometnoj organizaciji (FIFA).

