Budućnost TikToka u SAD-u pod upitnikom: Tko su mogući kupci i čeka li aplikaciju zabrana

Američki predsjednik Donald Trump danas će razmotriti konačni prijedlog vezan uz TikTok, uoči roka 5. travnja do kada aplikacija mora pronaći nekineskog kupca ili se suočiti s zabranom u Sjedinjenim Američkim Državama, potvrdio je dužnosnik Bijele kuće za Reuters.

Među potencijalnim kupcima spominju se bivši vlasnik bejzbolskog kluba LA Dodgers Frank McCourt , investitor Kevin O’Leary , poduzetnik i influencer MrBeast te AI tvrtka Perplexity . Također, prema nekim izvorima, tehnološki div Oracle , koji već surađuje s TikTokom, mogao bi preuzeti američko poslovanje aplikacije. Trump je čak spomenuo mogućnost da američki državni investicijski fond kupi TikTok, no nije jasno kako bi takav dogovor izgledao.

Odluka o TikToku izravno će utjecati na 170 milijuna Amerikanaca koji TikTok koriste za zabavu, informiranje, povezivanje s zajednicom, pa čak i za posao. No, više zainteresiranih investitora iskazalo je interes za kupnju, a Trump je nagovijestio da želi pronaći rješenje kako bi aplikacija ostala dostupna.

Reuters je prošlog tjedna izvijestio da Blackstone razmatra mogućnost manjinskog ulaganja u TikTokove operacije u SAD-u. No, ni TikTok ni Andreessen Horowitz nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar. Trenutni razgovori o budućnosti TikToka usmjeravaju se prema planu da najveći nekineski investitori ByteDancea povećaju svoje udjele i preuzmu upravljanje TikTokovim poslovanjem u SAD-u.

Prema izvještaju Financial Timesa, američka investicijska tvrtka Andreessen Horowitz pregovara o ulaganju u TikTok kao dio inicijative koju predvodi Trump s ciljem preuzimanja kontrole nad aplikacijom. Suosnivač tvrtke, Marc Andreessen, koji otvoreno podržava Trumpa, navodno je u pregovorima kako bi privukao nove investitore i otkupio udjele kineskih dioničara TikToka.

Čeka se konačno rješenje

TikTok je već godinama pod povećalom američkih vlasti zbog navodnih sigurnosnih rizika. Strahuje se da bi kineska vlada mogla prisiliti ByteDance da preda podatke američkih korisnika ili utječe na algoritme aplikacije. Zbog toga je prošle godine donesen zakon koji od ByteDancea zahtijeva prodaju američkog dijela poslovanja ili suočavanje sa zabranom.

U siječnju je TikTok privremeno isključen u SAD-u jer dogovor o prodaji nije postignut na vrijeme, no nakon Trumpove intervencije rok je produžen za 75 dana. TikTok se tada vratio u trgovine aplikacija, a sada se čeka konačno rješenje.

Potpredsjednik SAD-a JD Vance nedavno je izjavio da očekuje postizanje dogovora do 5. travnja, čime bi se zadovoljila sigurnosna pitanja i omogućio nastavak rada TikToka u SAD-u. No, i ako se do tada ne postigne konkretan sporazum, Trump je nagovijestio mogućnost dodatnog produženja roka.

S druge strane, ByteDance i kineska vlada još uvijek nisu pokazali spremnost na prodaju. Kako bi ubrzao pregovore, Trump je čak spomenuo moguće smanjenje carina na kineski uvoz kao dio potencijalnog dogovora.

Ako se ne pronađe rješenje, TikTok bi mogao biti ponovno uklonjen iz trgovina aplikacija Applea i Googlea, a američki tehnološki partneri, poput Oraclea, mogli bi biti podložni sankcijama ako nastave podržavati aplikaciju. No, ako Trump signalizira da neće inzistirati na hitnoj provedbi zakona, TikTok bi možda ipak mogao nastaviti raditi u SAD-u.