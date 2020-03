Brinete oko čistoće vaših elektroničkih uređaja? Pratite ove savjete

Donosimo nekoliko vrlo korisnih savjeta vezanih uz održavanje računala, laptopa, periferija i ekrana tijekom epidemije zaraznih bolesti poput virusa Covid-19

Kako čistiti?

Destiliranu vodu, kombinaciju vode i octa ili vode i izopropilnog alkohola treba posprejati na tkaninu od mikrofibre i onda pažljivo istrljati površinu koju čisitte - bio to laptop ili telefon. Razlog zbog kojeg ne želite mokru krpicu je mogućnost oštećenja osjetljivih električnih komponenti. Kad smo već kod toga, obavezno i bez izuzetka prije čišćenja sve uređaje ugasite - stavljanje u 'standby' ili 'sleep mode' nije dovoljno. Dok čistite uređaj pazite da ga previše ne pritišćete - ovo pogotovo vrijedi za ekrane, tipkovnice ili druge osjetljivije površine.

Ako vas zanima kako pravilno čistiti vaš smartfon, bacite pogled ovdje.

Koliko često treba čistiti računala?

Sve zavisi o tome koliko ih često koristite. Načelno pravilo do nedavno bi bilo jednom tjedno, no s obzirom na opasnost od koronavirusa, to bismo trebali raditi malo češće. Cijeloj stvari, na poslijetku, pomaže i redovno pranje ruku.