Borzan o novom zakonu: Gadno sam stala na žulj onima koji profitiraju od ugrađenog kvara

Odbor za zaštitu potrošača i unutarnje tržište Europskog parlamenta izglasao je zabranu ugrađenih kvarova i programiranog zastarijevanje proizvoda kao dio nove EU Direktive o osnaženju položaja potrošača u zelenoj tranziciji čija je glavna autorica i pregovaračica hrvatska eurozastupnica Biljana Borzan

Takvi i drugi slični problemi predmet su novog zakona, navodi se u priopćenju pristiglom iz Ureda hrvatske eurozastupnice Borzan, čiji je cilj smanjiti pretjerano bacanje potrošačkih dobara i trošenje resursa, odnosno omogućiti potrošačima da biraju održivije opcije pri kupnji.

'U novi zakon sam uključila velik broj dobrih stvari za građane. Bit će protuzakonito reklamirati da uređaj, npr. veš-mašina, ima garantiran broj radnih sati ukoliko to nije tako. Nadalje, neće biti moguće prodavati uređaje koji se ne mogu popraviti, bez da se o toj činjenici informira kupca. Dokidamo još jednu iritantnu praksu, prodaju dobara koja traže zamjenu potrošnih dijelova ranije nego je nužno, npr. kad printer počne signalizirati da nema boje, iako je toner još relativno pun', pojasnila je.

Nakon Odbora za zaštitu potrošača i unutarnje tržište, nova pravila moraju biti potvrđena glasanjem cjelokupnog Europskog parlamenta na plenarnoj sjednici, što se očekuje u travnju.

'Novim zakonom sam gadno stala na žulj onima koji profitiraju od toga da se proizvodi prijevremeno kvare i bacaju, pa očekujem kako oni neće sjediti na rukama do glasanja na plenarnoj. Proteklih mjeseci su intenzivno lobirali da se pravila razvodne i oslabe, i to će sada samo pojačati. Moj posao je da ih u tome spriječim, da ispunim obećanja koja sam dala građanima na početku mandata i učinit ću sve u mojoj moći da to tako i bude!,', poručila je Borzan.

Prijedlog zakona je na odboru izglasan s 39 glasova 'za' te jednim 'protiv' i jednim suzdržanim.