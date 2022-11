Bolje nego ikad: Teleskop James Webb pružio nam je nevjerojatno oštar pogled prema udaljenoj galaksiji

Najnovija tehnologija dostupna u promatračnici James Webb znanstvenicima je pružila do sad neviđeni uvid u jednom snimljene lokacije. Ovo je jedna od njih

Webb pomaže vidjeti patuljastu galaksiju bolje nego ikad do sad. Podsjetimo, promatračnica nove generacije lasnirana je iz Francuske Guiane u prosincu 2021. te je proputovala 1.6 milijuna kilometara kako bi stigla do mjesta s kojeg će promatrati svemir. Precizno lansiranje teleskopa misiju je potencijalno produljilo čak četiri puta, što znači da ćemo teleskop moći nesmetano koristiti sve do 2040. Tim rečeno, teleskop Hubble lansiran 1990. trebao je raditi oko 15 godina, no još ga koristimo i danas.