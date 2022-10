Bill Gates: 'Nećete postići ništa ako svima govorite da troše manje'

Zagovornici klimatskih promjena vrlo često naglašavaju da se jedan od ključeva krize nalazi u smanjenju potrošnje - ideji koja je, po Gatesu, donkihotovska

Bill Gates se protivi ovoj ideji te je naziva donkihotovskom. 'Ne mislim da je realno očekivati da će ljudi promijeniti svoj životni stil zato što se brinu za okoliš', rekao je u razgovoru s Akshat Rathi u podcastu 'Zero' prije no što je usvojen zakon o obuzdavanju inflacije, naglašava CNBC .

U nastojanju da se smanji cijena ekoloških rješenja, Gatesov investicijski fond Breakthrough Energy Ventures ulaže novac u startupe koji rade na razvoju novih putova prema proizvodnji ili novih načina na koje se obavljaju stvari. Tijekom intervjua naglasio je da Breakthrough Energy Ventures osniva treći fond kojim će investirati i ubrzavati razvoj klimatski osviještenih startupa. Također je rekao da će sakupiti novac kojim će investirati i u kasnije stadije tih kompanija.

Put prema dekarbonizaciji nije uvijek oproštaj od fosilnih goriva. Rat u Ukrajini i europsko nastojanje da smanji ovisnost o ruskim energentima pokazali su da bi se veća nastojanja za dekarbonizacijom mogla usporiti zbog potrebe za zbrinjavanjem ljudskih potreba.

'Kad mi ljudi kažu da vole moja ekološka nastojanja zato što ćemo uz njih reći Putinu da ga više ne trebamo, ja im kažem da ga slobodno nazovu za deset godina i kažu mu da ga ne trebaju', rekao je Gates.

Situacija u EU

Do tog trena EU će se morati vratiti fosilnim gorivima. 'Trebamo li opet otvoriti postrojenja na ugljen? Vjerojatno. Trebamo li ponovno plin iz Nizozemske? Možda, no valja voditi računa o tome da su te odluke dosta teške i neočekivane', kaže, dodajući da u kratkom roku moramo naći bilo kakvo rješenje, pa čak i ako povećamo zagađenje - a što prije rat završi, to bolje. No postoji jako velik broj pitanja vezanih uz način na koji se to može provesti.

'Nastojim otkriti način na koji će svijet pasti na nultu stopu emisije bez korištenja klimatskih promjena kao povoda za moralni križarski pohod', zaključio je.