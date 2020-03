Na Institutu za fiziku žanju Sunčevo svjetlo, grafen slažu kao lego kocke, a rade i kvantni sat za precizniju definiciju sekunde

Što se sve događa na Institutu za fiziku koji slavi 60 godina od svog osnutka, otkrio nam je direktor Marko Kralj

'Područje atomski tankih materijala, kakav je grafen, privlači pažnju znanstvenika već više od desetljeća', objašnjava Marko Kralj , ravnatelj Instituta za fiziku koji je u ta istraživanja uključen deset godina. I on je, baš kao i mnogi fizičari širom svijeta, fasciniran svojstvima materijala i upotrebom nečeg vrlo tankog, do razine atomskog sloja.

Zašto je to važno u kontekstu elektronike? Kralj se poziva na Mooreov zakon i očekivanja da sve postaje jeftinije, brže i manje.

'To se događa na niskim temperaturama, a cilj je postići supravodljivost na što višim temperaturama', otkriva Kralj.

I taman kad se mislilo da se saznalo sve što se moglo, došlo je do još jednog fundamentalnog otkrića - supravodljivosti atomski tankih materijala. Ona nastaje kad se dvije ravnine grafena, koji u biti nije supravodič, precizno zarotiraju jedna prema drugoj. A to vrijedi i za mnoge druge atomski tanke ravnine.

'Baratanje atomski tankim ravninama nudi rješenje u tom smjeru. Zato su ti materijali i postali toliko popularni u elektronici', kaže Kralj. No grafen i drugi atomski tanki materijali mogli bi biti i dobri kemijski senzori ili detektori svjetlosti . Ta se priča širi. 'Istražujemo različite aspekte senzorskih svojstava, pokušavamo ih razumjeti i u konačnici napraviti uređaj koji će biti senzor.'

'Ako možemo kontrolirati način na koji slojeve slažemo jedan na drugi, dobivamo mogućnost beskonačnog niza krojenja novih svojstava i novih materijala', objašnjava Kralj čime se, između ostalog, bave u Institutu za fiziku.

Malo je na svijetu uređaja u kojima su atomski tanki materijali doista iskorišteni. Oni se za sada češće pojavljuju u kompozitima, poput izdržljivih grafenskih tenisica u kojima možete istrčati stotine kilometara više no u onim običnim.

Ove su tenisice proizvedene zahvaljujući startup inicijativi istraživačke grupe iz Manchestera, kolijevke istraživanja 2D materijala. Naime Andre Geim i Konstantin Novoselov, ruski znanstvenici sa Sveučilišta u Manchesteru, dobili su i Nobelovu nagradu za otkriće grafena. Grafenski kompoziti nalaze se i u teniskim reketima i skijama, no riječ je o tako malim omjerima da je pitanje koliko se radi o stvarno poboljšanim materijalima, a koliko o reklamnom hypeu.

Ozbiljnije se radi na razvoju baterija kod kojih je važno da elektrode imaju što veću površinu, a grafen i slični materijali ništa drugo ni nemaju. Oni su idealan materijal za razvoj superkapacitora.

Puno se govorilo i o tehnologiji sekvencioniranja DNK. Jedan od pionira je i Slaven Garaj, naš znanstvenik koji djeluje u Singapuru. On je u časopisu Nature predložio koncept propuštanja DNK molekula kroz vrlo tanke rupice u atomski tankom materijalu. Kasnije je startup Oxford Nanopore Tehnology počeo kupovati sve patente vezene uz ovaj koncept. Došli su do prototipa USB sticka na koji se kapne kapljica krvi i translocira DNK. No stvar još nije spremna za masovnu proizvodnju.