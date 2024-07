Badel i Labud oglasili se nakon hakerskog napada

'Badel 1862 je bio žrtva hakerskog napada, tj. nezakonite infiltracije u računalni sustav. Samim time, vjerojatno je došlo do neovlaštenog kopiranja manjeg dijela poslovne dokumentacije i posljedično tome neovlaštenog pristupa poslovnim podacima i osobnim podacima (ime, prezime, kontakt podaci, radno mjesto) koji su uobičajeni dio takve dokumentacije .

Napadi na hrvatske institucije i tvrtke

Ovo je još jedan u nizu napada na hrvatske institucije i tvrtke u protekla dva tjedna. Podsjetimo, prošle srijede izvršen je hakerski napad na financijske institucije (Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Hrvatsku narodnu banku, portal Hrvatske narodne banke i Zagrebačku burzu) za koju je odgovornost preuzela ruska hakerska grupa NoName057(16).

Dan kasnije napadnut je i KBC Zagreb, a krivac je navodno zlogasna hakerska skupina LockBit, koja je bolnicu napala virusom LockBit 3.0; riječ je o vrlo opasnom ransomwareu koji hakeri koriste za krađu podataka, za što potom traže otkupninu. LockBit navodno od KBC-za traži otkupninu do 18. srpnja, no nije poznato o kojem iznosu se radi. Uz mete u Hrvatskoj napisali su 'dead on ping' što bi značilo da su pod hakerskim 'DDoS napadom'.

LockBit je objavio i kojim je sve informacijama bolničkog sustava navodno pristupio: medicinskoj dokumentaciji, pregledima i studijama pacijenata, doktorskim znanstvenim radovima, kirurgiji, podacima o organima i darivateljima, bankama organa i tkiva, podacima o zaposlenicima (adrese, brojevi telefona), pravnim dokumentima zaposlenika, podacima o donacijama i odnosima s privatnim tvrtkama, knjizi donacija i podacima o rezervama lijekova.