Atraktivne poslovne prilike: traže se inženjeri, web dizajneri, stručnjaci za sigurnost...

Framos Technologies d.o.o. razvija visokotehnološka rješenja u području obrade vizualnih informacija. Prijavi se na njihov oglas za radno mjesto Software inženjer (m/ž) i pridruži se inovativnom timu stručnjaka čiji rad se temelji na izradi kvalitetnih programskih i hardverskih rješenja. Ako posjeduješ barem dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, napredno poznaješ programski jezik C/C++, upoznat si sa Linux cross-compiling i debugging alatima i imaš vrlo dobre vještine usmenog i pismenog izražavanja na engleskom jeziku, idealan si kandidat za posao! Javi im se do 15. siječnja.

Kafić nije kafić ako u njemu nema našeg omiljenog pića! I to uvijek! Pridružite se timu koji to čini mogućim – tvrtki Roto Dinamic – i to na poziciji Stručni suradnik za ICT infrastrukturu i podršku (m/ž). Na ovom radnom mjestu bit ćeš prva točka pomoći korisnicima kad je riječ o računalima, perifernim uređajima te poslovnim aplikacijama. Također, dio radnih zadataka uključuje i vođenje računa o kontinuitetu poslovanja kroz nadzor informatičke opreme i prevenciju incidenata u skladu s najboljim IT praksama. Vremena za prijavu na oglas imaš sve do 22. siječnja.