Astronom otkriva detalje o meteoru iznad Zadra: 'Da je došao do površine, vjerojatno bi završio u moru'

Tijekom noći s utorka na srijedu na nebu sjeverozapadno od Zadra pao je meteor koji je potpuno ispario u atmosferi, potvrdio je astronom Korado Korlević u razgovoru za HRT

Meteor koji je obasjao nebo iznad Zadra s noći 25. na 26. siječnja svojevrsni je 'mali loto, estetska nagrada za jedan događaj koji nije toliko čest' rekao je astronom Korado Korlević u izjavi za Dnevnik HRT-a.

Sretnici koji su meteor uspjeli vidjeti u 18 sati navečer mogli su primjetiti njegovu zelenu boju dok je prodirao u Zemljinu atmosferu 22 puta većom brzinom od metka - 22 kilometra u sekundi. Astronom je istaknuo da ljudi često kažu da meteori izgore u atmosferi, no to nije točno - oni ispare od kočenja. Ovaj je, konkretno, svoje putovanje završio na 40 km iznad površine gdje je doslovno nestao. 'Da je došao do površine, vjerojatno bi završio u moru' komentirao je Korlević.