Analizirali smo po čemu se svježe predstavljeni Pixel 4 i njegov veći brat razlikuju od drugih top modela smartfona

Sudi li se samo po speficikacijama, friško predstavljene Googleove perjanice ponešto zaostaju za modelima drugih proizvođača

Po količini RAM-a zaostaju za većinom drugih top modela predstavljenih tijekom ove godine, koji su opremljeni s barem osam a poneki i s 12 GB. Iznimka su Appleovi iPhonei, za koje se pretpostavlja kako imaju po četiri GB RAM-a u svakom od tri modela za 2019.

Ali, novi Pixeli opremljeni su i radarskim čipom Soli zahvaljujući kojem mogu prepoznati kad im je vaš dlan blizu i biti upravljani gestama, bez potrebe za dodirivanjem smartfona.

Što se memorije tiče, dostupna su izdanja sa 64 i 128 GB. Po tome novi Pixeli zaostaju ne samo za Samsungovim Galaxyjem S10 Plus, čiji maksimalni kapacitet ide do jednog terabajta, već i za iPhoneima, koji sad nude do 512 GB.

Novi Pixeli straga kombiniraju dvije kamere s po 12 i 16 megapiksela. Samsung ima dva modela s po tri stražnje kamere plus senzor ToF (Galaxy Note 10 Plus i Galaxy S10 5G), iPhone ima dva modela s po tri kamere (iPhone 11 Pro i 11 Pro Max), dok su u OnePlus 7T u jednu od tri leće ugradili senzor od 48 MP.

S osam MP prednja kamera ima manji senzor nego konkurencija. Prednjači OnePlus, u čijim je uređajima senzor od 16 MP.