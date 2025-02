Alat bez kojeg više gotovo pa ne možemo: Kako nam je Google Maps promijenio život

Stariji će uvijek govoriti da u njihovo vrijeme neke stvari koje koristimo nisu bile potrebne, no uzmemo li obzir to da živimo u digitalnoj eri, uvijek možete pronaći neku zadovoljštinu kada, nakon što završe s prigovaranjem, od vas zatraže da im 'namjestite nešto na mobitelu'.

Kao što danas umjesto posezanja za fiksnim telefonom radije pišemo poruke na smartfonu, tako smo i polako prebiranje po papirnatim kartama u autu parkiranom uz rub ceste usred ničega zamijenili otvaranjem Googleove navigacijske aplikacije.

Skromni počeci Google Mapsa

Google Maps je izvorno bio C++ program koji su dizajnirali Lars i Jens Rasmussen iz tvrtke Where 2 Technologies u Sydneyju. Dizajnirali su program koji korisnici mogu preuzeti na svoja računala, a kasnije su ga predstavili Googleu kao web proizvod. On je kupio kompaniju 2004. te je pretvorio u web aplikaciju Google Maps.

Istog mjeseca kupio je i Keyhole, kompaniju koja se bavi geospacijalnom vizualizacijom podataka te je svoja rješenja uklopila u Google Maps. Aplikacija je proširila svoje polje djelovanja i značajke do iznimnih raspona čak i za pojam web appova, a njezin otvoreni API inkorporiran je u iznimno velik broj internetskih stranica.

To nas posredno dovodi to točke u kojoj ja, novinar tportala, iz prve ruke shvaćam koliko je alat za navigaciju promijenio moj svakodnevni život u velikom gradu.