Ako želimo spasiti oceane, do 2035. moramo smanjiti količinu plastičnog otpada za trećinu

Posebno opasna je mikroplastika

Japanski znanstvenici upozoravaju da samo intervencija značajnih razmjera može sanirati problem, a ne bude li toga, stvari će se samo pogoršavati na globalnoj razini. Profesor Atsuhiko Isobe sa Sveučilišta Kyushu još je 2022. sa svojim timom izračunao da je dosad u morima i oceanima završilo 25,3 milijune tona plastičnog otpada, a otprilike dvije trećine te mase danas je bez ikakvog nadzora, odnosno 'nevidljivo'. Autori nove studije pak fokusirani su na kretanje plastičnog otpada nakon što završi u vodama poput rijeka i mora te uz pomoć računalnih modela prate kako se plastika s vremenom razgrađuje.

Kao što je poznato, plastični otpad jako dugo vremena ostaje nerazgrađen. No veći komadi postepeno se mrve u manje, pa onda i u čestice plastike. Krupniji otpad relativno lako se ukloni iz vode i mora, ali kad se raspadne na dijelove manje od pet milimetara, postaje ono što obično zovemo mikroplastikom, što je posebno opasno. Takve čestice je iznimno teško prikupiti, a često završavaju kao hrana ribama. Nažalost, to znači da bi – čak i da zagađenje plastikom potpuno prestane ovoga trenutka – količina mikroplastike nastavila rasti raspadanjem sad prisutnog otpada u moru.

Problem o kojem govori studija prilično je dugovječan, puno stariji od pokušaja da mu se stane na kraj. Samit grupe 20 najbogatijih zemalja svijeta G20 održan u japanskoj Osaki 2019. prihvatio je dokument nazvan Vizija plavog oceana, s ciljem zaustavljanja rasta morskog zagađenja plastikom do 2050. Inicijativa predviđa unapređenje upravljanja otpadom u cijelom svijetu kroz međunarodnu i međudržavnu suradnju. Nova studija pak, po riječima glavnog autora Chise Higuchija, pokušava dokučiti koji bi bio idealan scenarij za uspjeh inicijative iz Osake.

Prognostičke mape o plastičnom otpadu

Recimo, istražili su koliko dugo treba pojedinim vrstama plastike da se razbiju u čestice mikroplastike, a istražili su i podatke o pravcima njezina širenja iz rijeka i drugih kopnenih voda u mora i oceane. Time su stvorili neku vrstu prognostičke mape, samo, kako se Higuchi slikovito izrazio, ne predviđaju koliko će negdje pasti kiše, nego kad i gdje će završiti plastični otpad.

Po njihovim izračunima, ako se otpad do 2035. smanji za 32 posto, odnosno za 8,1 milijun tona, to bi značilo da će do 2050. u svjetskim oceanima biti 50 posto manje plastike. Učinak bi bio još bolji u teže zagađenim područjima poput Žutog ili Istočnokineskog mora, gdje bi po istom scenariju količina plastičnog otpada bila smanjena i do 63 posto. Time je inicijativa grupe G20 iz Osake – ako su akteri doista spremni na njezinu provedbu – dobila konkretne ciljeve, a istodobno su države i poslovni subjekti dobili izračune o rezultatima njihovih (nadamo se) napora. Ono što je ključno jest da nije dovoljno, premda jest nužno, uklanjati plastiku iz mora, nego treba smanjiti i priljev novog otpada.

A to se može postići samo unapređenjem upravljanja otpadom, promicanjem alternativa jednokratnoj plastici i buđenjem svijesti javnosti. Sve to sjajno zvuči i treba biti optimist, unatoč dosadašnjim iskustvima s usporavanjem klimatskih promjena koje nailazi na more prepreka i od pojedinaca i od država.