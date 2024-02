AI 'Slatka Simona': Triler o ljudima koji se nikada nisu vidjeli, a izmjenjuju strastvene poruke

'Lijepa si', 'Može pusa', 'You are my dream girl', samo su neke od brojnih poruka koje je AI Slatka Simona dobila u posljednjih mjesec dana na svojem profilu, a među privatne poruke progurala se i poneka intimna fotografija, stoji u najavi filma.

'Nevjerojatne su poruke koje je AI Simona dobivala u inbox, nama nepoznati ljudi pisali su joj kao da je stvarna osoba. O tome govori 'Slatka Simona' – o tajnama naših inboxa. O stvarima koje nikada ne bismo izgovorili, ali ih šaljemo u porukama. Triler o ljudima koji se nikada nisu vidjeli, a izmjenjuju strastvene poruke', komentirao je redatelj i scenarist Igor Mirković.

U trileru 'Slatka Simona', glavni junaci su Zeleni (Toma Medvešek) i Jana (Tina Keserović), koji rade kao animatori na seks-chatu u opskurnoj agenciji i zavode na internetu pod lažnim identitetom Slatke Simone (Maja Jurić). Tajanstveni klijent Bobo (Jerko Marčić) upleo se u Simoninu mrežu: opsesivno joj šalje poruke i na kraju poželi stvarnu vezu s njom.

Film je nastao u produkciji Ivana Maloče (Interfilm), a u distribuciji Duplicata, u domaća kina dolazi 8. veljače.