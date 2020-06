Activision odgodio izbacivanje novog sadržaja za Call of Duty

Proizvođač tvrdi da je razlog za odgodu situacija u kojoj je puno važnije 'da se čuje glas svih koji traže jednakost'

Activision je odlučio odgoditi sve nadogradnje za Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Mobile i Call of Duty: Warzone. 'Ovo je vrijeme da se čuje glas svih koji traže jednakonst, pravdu i promjene', napisali su na Twitteru.