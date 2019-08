Suživot s robotima, 5G i simbiotska ekonomija - evo koje tehnološke trendove predviđa Huawei

Huawei je objavio novo izvješće o globalnoj viziji industrije Global Industry Vision (GIV) u kojoj su sažeta kompanijska predviđanja o razvoju tehnologije i ključnih industrijskih trendova do 2025. godine

Kakva nas budućnost čeka? Sudeći prema ovogodišnjem izdanju GIV-a (Huaweijevog izvješća o globalnoj viziji industrije) čeka nas 10 megatrendova koji već oblikuju svakodnevna životna i radna okruženja. GIV predviđa i tehnološke trendove do godine 2025., među kojima se ističe uvođenje 5G tehnologije koja bi trebala ubrzati komercijalnu primjenu ostalih naprednih tehnologija u svakodnevnom životu - poput umjetne inteligencije, interneta stvari, autonomnih vozila i tako dalje.

U izvješću o globalnoj viziji za industriju Huawei predviđa da će do 2025. godine na svijetu biti implementirano 6,5 milijuna 5G baznih stanica, a 5G mrežu koristit će 2,8 milijardi korisnika. U Huaweiju 5G tehnologiju vide kao ključnu za ubrzani razvoj za razvoj V2X aplikacija, upravljanje vozilima i vožnju na daljinu. GIV predviđa da će već do 2022. tržište IoV (Internet of Vehicles) rješenja vrijediti do 145 milijardi američkih dolara dok bi do 2025. godine širom svijeta trebalo postojati oko 200 milijuna automobila povezanih direktno na 5G mrežu. Kineski tehnološki div također tvrdi da će 5G tehnologija napraviti velik pomak u medicini. S obzirom na mogućnosti koje donosi nova generacije mreže s niskom latencijom, medicina na daljinu postat će realnost koja bi mogla omogućiti bolju zdravstvenu skrb i u područjima gdje nedostaje zdravstvenih djelatnika.

Evo koje je tehnološke prognoze GIV predvidio za razdoblje od danas do 2025.

Suživot s robotima: pomaci u znanosti o materijalima, percepciji umjetne inteligencije, te mrežnim tehnologijama podloga su za uvođenje robotike u kućnoj i osobnoj upotrebi. GIV očekuje razinu globalne penetracije kućnih robota od 14 posto.

Super vid: povezivanje 5G tehnologija, virtualne/proširene stvarnosti, strojnog učenja i ostalih novih tehnologija omogućit će nam da vidimo dalje od udaljenosti, poremećaja, površine i povijesti. Ljudi, poslovanje i kultura dobit će nove prozore u svijet. GIV očekuje za će se postotak tvrtki koje koriste virtualnu/proširenu stvarnost povećati na 10 posto.

Bez potrage: kada uređaji pogonjeni podacima i opremljeni senzorima počnu predviđati naše potrebe, informacije će početi tražiti nas. Buduće pretrage neće koristiti tipke, osobne društvene mreže kreirat ćemo bez problema, a i industrije će imati koristit od 'pretraga bez rezultata'. GIV predviđa da će 90 posto korisnika pametnih uređaja koristiti inteligentne osobne asistente.