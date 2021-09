55% ljudi u Hrvatskoj se slaže: aplikacije i pametni uređaji mogu poboljšati kvalitetu života

Prema istraživanju Huaweija u suradnji s istraživačkom agencijom IPSOS u 10 zemalja srednje i istočne Europe većina ljudi ima ambiciozne planove za poboljšanje kvalitete svojih života u različitim aspektima. U prosjeku 33% od ukupno 6000 ispitanika iz istraživanja smatra da nove aplikacije i pametni uređaji mogu biti od pomoći u postizanju tog cilja.

Čini se da sve više ljudi cijeni širok spektar mogućnosti pametnog sata, a istraživanje to i potvrđuje. 84% ispitanika u Hrvatskoj koristi pametni telefon, 20% pametni sat, pametnu narukvicu 12%, a bežične slušalice 26%. 12% ispitanika je kupilo pametni sat u protekloj godini, a 12% ih planira kupiti pametni sat u sljedećih 12 mjeseci.

Ispitanici iz svih zemalja naglašavaju da je kvaliteta uređaja jednako važna kao i njegove funkcionalnosti. Za 43% njih dugo trajanje baterije, vodootpornost (za 41%) i upotreba izdržljivih materijala (za 31%) ključni su kako bi se osiguralo da se proizvod isplati kupiti. Sve ove značajke, kao i mnoge druge, isporučuju se s pametnim satovima Huawei Watch 3 serije. Možete birati između više od 100 sportskih načina (od kojih su mnogi originalni i zabavni za isprobavanje), tu su i brojač koraka, neprekidno praćenje rada srca i pulsa, kao i praćenje razine kisika u krvi 24 sata dnevno, što je prema studiji vrlo željena značajka ovih dana. Dodatna značajka koja vam može olakšati život, jer o tome nećete morati brinuti, je super dugo trajanje baterije koje može raditi do 14 dana u iznimno dugom načinu rada baterije kod Huawei Watch 3 uređaja i do čak 3 tjedna u verziji Huawei Watch 3 Pro. No, Huaweijevi uređaji ne samo da će pridonijeti postizanju vaših ciljeva i poboljšanju kvalitete života, već su i napravljeni upotrebom izdržljivih, vrhunskih materijala, tako da ih možete nositi moderno i dugo.