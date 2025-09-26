Znate li za novo pravilo UEFA-e koje bi omogućilo Bennaceru da zaigra u Europi za Dinamo ove zime? Ali, to nitko ne želi

Naime, UEFA je neposredno prije početka sezone uvela novo pravilo prema kojem klubovi tijekom ligaške faze mogu jednom zamijeniti igrača u slučaju dugotrajne ozljede ili bolesti, i to zaključno sa šestim kolom. Odluka je donesena kako bi se momčadima olakšao zgusnuti raspored i spriječilo dodatno opterećenje preostalih igrača.

Ukratko, dođe li do teže ozljede nekog od ključnih igrača, klub neće morati igrati s igračem manje na popisu do zimske stanke, već će moći aktivirati zamjenu.



Ipak, definicija ‘dugotrajne ozljede’ još uvijek nije precizirana, što ostavlja prostor za različita tumačenja. Za Dinamo to znači da bi Bennacer mogao dobiti priliku već u skupini, ali samo ako netko od prijavljenih igrača doživi težu ozljedu, što jasno nitko u klubu ne želi.



Bennacer je već u Splitu pokazao dio svoje klase, a očekuje se da će do zime ući u pravu formu. Ako Dinamo izbori prolazak u nokaut fazu, alžirski veznjak bit će prijavljen i tada bi mogao postati ključni čovjek Kovačevićeve momčadi u borbi za europski rezultat.