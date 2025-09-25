ROTACIJE

Kovačević mijenja pola momčadi? Evo tko bi mogao zaigrati za Dinamo protiv Slaven Belupa

N.M.

25.09.2025 u 12:45

Mario Kovačević NK Dinamo
Mario Kovačević NK Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Dinamo nije mogao bolje krenuti u novu sezonu Europske lige.

Modri su s dva pogotka Diona Drene Belje i jednim Mounsefa Bakrara s 3:1 svladali Fenerbahče u prvom kolu. No, nema puno vremena za slavlje jer već u nedjelju Dinamo čeka novi izazov u Supersport HNL-u.

Dinamo će u nedjelju od 18:15 (MAXSport 1) na Maksimiru dočekati Slaven Belupo. Očekuje se da će Mario Kovačević za susret s momčadi koju je vodio prošle sezone dobrano izrotirati momčad.

Idućeg četvrtka Dinamo čeka nova europska utakmica protiv Maccabija te će trebati izmiješati snage kako bi se sve utakmice prije nove reprezentativne stanke odradile na maksimalnoj razini.

Stoga se očekuje osjetan broj rotacija te bi Dinamo mogao izaći u idućem sastavu:

Nevistić - Valinčić, Dominguez, Galešić, Perez Vinlof - Bennacer, Villar, Mudražija - Bakrar, Kulenović, Vidović

