Znači li ova fotografija da se Bojan Bogdanović na velika vrata senzacionalno vraća u hrvatsku košarku?

Upravo se u tom kontekstu spominje Bogdanovićevo ime. Njegov ulazak u upravljačke strukture bio bi snažan signal navijačima, bivšim igračima i hrvatskoj sportskoj javnosti da je projekt obnove kluba ozbiljan i moguć. U četvrtak je Cibona na svojim službenim stranicama objavila fotografiju razgovora između Bogdanovića i Aleksandra Petrovića, što su mnogi protumačili kao najavu velikog povratka.

Cibona, dvostruki europski prvak iz 1985. i 1986. godine, posljednjih se godina suočava s nizom teškoća – od kroničnih financijskih problema i čestih promjena u upravi do slabijih sportskih rezultata i gubitka identiteta. Ipak, u posljednje vrijeme započeo je proces stabilizacije s jasnim ciljem vraćanja kluba na razinu koja bi odgovarala njegovoj povijesti i tradiciji.

Od Cibone do NBA lige

Bojan Bogdanović košarkaški je stasao u Mostaru, a već kao tinejdžer preselio se u Španjolsku gdje je započeo međunarodnu karijeru. Ključni iskorak dogodio se njegovim dolaskom u Cibonu 2009. godine. U samo dvije sezone afirmirao se kao jedan od najtalentiranijih mladih europskih igrača, što mu je otvorilo vrata Fenerbahçea.

Godine 2014. ostvario je san prelaskom u NBA ligu, gdje je proveo deset sezona u dresovima Brooklyna, Washingtona, Indiane, Utaha, Detroita i New Yorka. U najjačoj ligi svijeta odigrao je 719 utakmica s prosjekom od 15,6 poena po susretu, a posebno se isticao šutom za tri poena i profesionalnim pristupom. Paralelno s klupskim izazovima, bio je i jedan od nositelja hrvatske reprezentacije na najvećim svjetskim natjecanjima.

Ako se Bogdanović doista odluči prihvatiti predsjedničku funkciju u Ciboni, to bi mogao biti jedan od najvažnijih događaja za klub u posljednjem desetljeću i simbolični početak nove ere za nekoć najveći hrvatski košarkaški brand.