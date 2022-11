Zlatko Dalić staje na loptu: Ovo je tek jedan mali kotačić, a Krama i ja smo raščistili neke stvari

Ozareno je bilo lice izbornika Zlatka Dalića nakon pobjede Hrvatske protiv Kanade 4-1 u drugom nastupu na Svjetskom prvenstvu Katru

'Čestitao bi dečkima na sjajnoj utakmici. Od prve minute gubiš od ekipe koja ima takvu energiju i polet i zabije ti takav gol koji ih napali ih još više, a mi ih uspijemo primiriti i dobiti 4-1 utakmicu. To mogu samo velike ekipe, sjajne momčadi koje dišu zajedno, koje su pune motiva i koje odlikuje jedna vjera i odlučnost. I to je Hrvatska. Drago mi je da je tako. Govorio sam da je Maroko dobra ekipa pa su me ismijavali, a oni su dobili Belgiju 2-0. Ovo je tek prvi koračić, idemo dalje. Nećemo se uzdignuti u ovome, bit ćemo smireni i tražiti prolaz dalje.'