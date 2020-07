Zlatko Dalić napokon je 'prelomio' i dogovorio suradnju s drugom reprezentacijom na svijetu, otkrivamo detalje novog ugovora

Pandemija koronavirusa uzdrmala je sport u cijelome svijetu, a posebno je pogođen nogomet. Otkazano je EP koje se trebalo igrati ovog ljeta i prebačeno za 2021. godinu, a ta je odluka poremetila planove Hrvatskog nogometnog saveza jer je izborniku Zlatku Daliću krajem lipnja istekao ugovor...

Dugo su Davor Šuker i njegovi pobočnici iz Hrvatskog nogometnog saveza bili 'na iglama'. Jedan od najvažnijih zadataka koji su imali, osigurati ostanak Zlatka Dalića na izborničkoj poziciji, iz tjedna u tjedan se prolongirao, nikako se i službeno nisu mogli dogovoriti s trenerom koji je 'vatrene' odveo do svjetskog srebra u Rusiji 2018. godine.

Iscurili su i neki detalji novog ugovora koji će trajati dvije godine i pet mjeseci. Dalić je nakon SP-a u Rusiji potpisao ugovor vrijedan oko 1,5 milijuna eura na godinu, a prema našim informacijama ta će svota na početku ostati ista i u ovom novom ugovoru. Za to je kriva pandemija koronavirusa koja će diktirati ritam odigravanja utakmica još neko vrijeme.

Na sreću, sad je sve gotovo! Zlatko Dalić bit će izbornik hrvatske reprezentacije do SP-a u Kataru koji se igra od 21. studenog do 18. prosinca 2022. godine! Pouzdani izvori iz HNS-a tvrde kako je sve dogovoreno i ostala je tek formalnost da novi ugovor Saveza i Dalića potvrdi Izvršni odbor HNS-a koji će se održati ovog mjeseca!

Pa ipak, sve je to predugo trajalo, dogovor se nekako odužio i logično je da su se pojavile određene sumnje.

Istina, Zlatko Dalić je cijelo vrijeme ponavljao kako mu je Hrvatska prvi izbor, ali na njegovu su adresu svakodnevno stizale milijunske ponude iz cijelog svijeta, a on je - i službeno - od početka srpnja bio slobodan na tržištu.

Uz to novi ugovor Dalića i HNS-a ima i neke dodatne klauzule oko premija - a one su sigurno izdašnije nego prije! - vezanih za uspjehe naših nogometaša u UEFA Ligi nacija, Europskom prvenstvu koje se igra 2021. godine te Svjetskom prvenstvu 2022. godine.

Kako god bilo, predsjednik HNS-a Davor Šuker, ali i cijela nogometna javnots u Hrvatskoj mogu odahnuti, Zlatko Dalić ostaje na izborničkoj poziciji do daljnjeg. Podsjetimo, kao izbornik je do sada u 30 utakmica ostvario 18 pobjeda te sedam poraza i pet remija uz gol-razliku 57:42. I da, odveo je 'vatrene' do povijesnog srebra na SP-u u Rusiji 2018. godine.

Zbog pandemije koronavirusa reprezentacija se nije okupljala još od 19. studenog 2019. godine kad je odigrana prijateljska utakmica s Gruzijom. Od tada je - pauza. Za sada je najavljeno kako nova reprezentativna sezona starta u rujnu, Hrvatska bi 5. rujna trebala u Ligi nacija gostovati u Portugalu, a potom i u Francuskoj 8. rujna.