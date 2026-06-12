Zastave BiH i Hrvatske zajedno u srcu Sarajeva: Pogledajte kadrove koji su oduševili

Kako piše Klix, u srcu Sarajeva zabilježen je prizor koji je privukao veliku pozornost: Na jednom ugostiteljskom objektu u Novom Sarajevu zajedno su istaknute zastave Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Uz njih je postavljena i zastava BiH s ljiljanima.

Sarajevo u znaku Svjetskog prvenstva

Bosna i Hercegovina večeras od 21 sat utakmicom protiv Kanade otvara nastup na Svjetskom prvenstvu, a prema pisanju Klixa, zemlju je zahvatila velika euforija. Sarajevo i drugi gradovi tijekom dana žive za utakmicu, uz kolone automobila i brojne navijače koji s nestrpljenjem čekaju prvi nastup Zmajeva.

Iako je u fokusu, očekivano, reprezentacija BiH, prizor iz Sarajeva pokazuje da će dio navijača pratiti i Hrvatsku. Klix piše kako zajednički istaknute zastave BiH i Hrvatske potvrđuju da će se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine navijati i za Vatrene.

Vatreni čekaju veliki derbi

Dok BiH večeras otvara svoj put na Mundijalu protiv Kanade, Hrvatska će prvi nastup imati u srijedu, kada je očekuje veliki derbi protiv Engleske.

Posebnu simboliku u BiH ima i činjenica da Hrvatsku vodi Zlatko Dalić, rođeni Livnjak, zbog čega će Vatreni i na ovom turniru imati dodatnu podršku dijela navijača u Bosni i Hercegovini.

Scene iz Sarajeva zato su lijepa nogometna poruka uoči velikih utakmica: Svjetsko prvenstvo donijelo je euforiju, zajedništvo i navijačku atmosferu koja se osjeća na svakom koraku.