Zabrinuti Zlatko Dalić: Nadam se da Mateo Kovačić neće propustiti SP

I.Ž.

10.11.2025 u 11:12

Ove sezone Mateo Kovačić baš nema sreće s ozljedama, tek se vratio nakon operacije Ahilove tetive koju je odradio tijekom ljeta, a sad mora na novu operaciju i čeka ga duža pauza

Prve procjene govore da bi oporavak trebao potrajati najmanje četiri mjeseca, što znači da bi se Mateo Kovačić u idealnom scenariju mogao vratiti treninzima početkom ožujka sljedeće godine. No kad će biti spreman za igru, u ovom trenutku nitko ne zna.

Nova je to velika briga za izbornika Zlatka Dalića jer Kovačić je jedan od najvažnijih igrača Vatrenih, trebat će nam potpuno spreman za SP.

A u ovom trenutku je Dalić vrlo zabrinut zbog Matea.

'Jako će nam nedostajati Mateo Kovačić, on je jako bitan za nas', kazao je Dalić uoči posljednjih utakmica kvalifikacija za SP protiv Farskih Otoka i Crne Gore.

No, i dalje nije sigurno hoće li se Kova oporaviti i biti spreman za napore na Svjetskom prvenstvu.

'Nadam se da Kovačić neće propustiti SP. Imao je probleme i oni su se vratili. Igrač je koji nam jako znači i nadam se da će u ožujku biti spreman i biti s nama. Jako nam puno znači i čvrsto vjerujem da će biti spreman za SP. Njemu je teško, pogotovo psihički, ali on je borac i mi ćemo mu biti podrška kao i uvijek. Želimo da nam se što prije priključi', otkrio je Zlatko Dalić.

