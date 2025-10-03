HEROJ UVODNE UTAKMICE 9. KOLA SHNL-A

Zabio golčinu za pobjedu pa priznao: 'Ne znam ni sam kako, zaklopio sam oči'

M.Š

03.10.2025 u 21:57

Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic/PIXSELL
Istra je u prvoj utakmici devetog kola Supersport HNL-a na Aldo Drosini svladala Varaždin. Strijelac jedinog pogotka bio je Stjepan Lončar u 64. minuti.

Istrin veznjak zabio je zaista predivan gol. Silovitim udarcem rasparao je suparničku mrežu i vratar zaista nije imao šanse. Lončar je nakon utakmice kratko porazgovarao za MAXSport poručivši:

'Bila je idealna lopta, ali ja sam se malo požurio unutra, pa sam se morao izvući unazad. Tako sam i primio loptu, a onda sam, ne znam ni sam kako, zaklopio oči i raspalio po golu. Hvala Bogu, zabio sam gol, razveselio navijače, ova pobjeda nam jako puno znači, idemo dalje korak po korak, prema našem cilju koji smo si zadali prije početka sezone.'

Lončar je tako dao do znanja da je njegov gol bio prilično instinktivan, no to je na kraju bilo i više nego dovoljno za pobjedu.

Vrijedi napomenuti da je susret obilježio rasistički ispad u 88. minuti kada se sa zapadne tribine čulo dobacivanje prema gostujućem braniču Lamineu Ba. Utakmica je nakratko zaustavljena, a onda se odigrala do kraja bez promjena rezultata.

Istra 1961 - Varaždin (1:0, sažetak) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

Sažeci Hrvatske nogometne lige

