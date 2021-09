West Ham se lako obračunao s bečkim Rapidom te zadržao vodstvo u skupini H

U drugom susretu 2. kola Europske lige skupine H West Ham je bez većih problema u Londonu pobijedio bečki Rapid 2:0

West Ham United je pred svojim navijačima stigao do druge pobjede u skupini H Europske lige. Podsjetimo, 'čekićari' su u 1. kolu slavili protiv Dinama na Maksimiru 2:0, a sada su svladali bečki Rapid 2:0.

U Londonu je goste iz Beča 'načeo' Declan Rice u 29. minuti. Taj isti Rice je zabio i u Zagrebu...

Rapid je nakon primljenog gola proigrao, imali su Austrijanci nešto veći posjed lopte, ali West Ham je kontrolirao utakmicu i bio opasniji. No, lopta nije htjela u gol sve do pete minute sudačke nadoknade kad za konačnih 2:0 zabija Mohamed Said Benrahma.

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić započeo je u prvih 11 'čekićara', a menadžer David Moyes izvadio ga je iz igre u 62. minuti utakmice.