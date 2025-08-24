Talijani se raspisali o očajnom Milanu. Evo kako su opisali nastup Luke Modrića

No, Modrić svojom izvedbom može biti itekako zadovoljan, što su prepoznale tribine i ispratile ga ovacijama kada je u 74. minuti bio zamijenjen.

Na Modrićevu žalost, Milan je izgubio pred svojim navijačima od malenog Cremonesea. S time da pobjeda gostiju nije nezaslužena, posebice kada se zna da je pobjednički gol postignut 'škaricama'.

Primijetili su to i novinari ugledne Gazzette dello Sport, pa su Modrićev nastup opisali ovako.

'Bili su spori i predvidljivi tijekom cijele utakmice, s tek jednim kratkim bljeskom, u onih pet minuta na početku drugog poluvremena kada su stvorili četiri uzastopne prilike. To je jednostavno premalo. Modrić je s 39 godina i 11 mjeseci bio najbolji na terenu. Najupečatljivije od svega je nedostatak reakcije na kraju, Milan je imao pola sata za preokrenuti rezultat. Dok su odlazili, navijači su mislili da ne zaslužuju još jednu ovakvu godinu i da ovoj momčadi treba pomoć i to brzo. Prijelazni rok je još uvijek otvoren, novca u blagajni ima, ako ga uopće žele potrošiti', piše Gazzetta dello Sport, dok njezin kolumnist Fabio Licari još dodaje.

'Modrić je dirigent veznog reda, navijači od njega imaju velika očekivanja, kao i trener Allegri. Bio je najbolji na terenu, ali to nije bilo dovoljno Milanu, reakcije u obrani Rossonera bile su konfuzne'.