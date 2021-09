[FOTO] Velika europska pobjeda Dinama! Hrvatski prvak nošen glasnom potporom navijača protutnjao Genkom i stigao do prvih bodova u Europskoj ligi

U drugom kolu Europske lige skupine H Dinamo je na gostovanju kod Genka slavio 3:0, a golove su zabili Ivanušec i Petković (2)

Trener Damir Krznar na travnjak je poslao ofenzivnu momčad (Livaković - Theophile, Lauritsen, Franjić - Ristovski, Ivanušec, Mišić, Ademi, Oršić - Petković – Čop) koja je doduše prepustila posjed domaćinu i strpljivo čekala svoje prilike, a takav pristup na kraju se pokazao kao dobitna kombinacija.

Modri su sjajno ušli u susret i poveli su već u 10 minuti golom Luke Ivanušeca. Bila je to brza kontra hrvatskog prvaka. Ademi je iznio loptu uposlivši Čopa koji je produžio do Oršića, a ovaj vratio Ivanušecu koji je iz blizine zabio za 1:0.

Nakon primljenog gola, Genk je pritisnuo goste, domaćin je prijetio sa svih strana no Dinamo je izdržao te je u 36. minuti bio korak i do drugog gola, no Oršić je pogodio vratnicu. Tri minute kasnije uzvratio je i Heynen, no i on je pogodio okvir gola.

U posljednjim trenucima prvog dijela Dinamo je povećao prednost. Toma je u kaznenom prostoru udario Čopa, finski sudac je provjerio snimku sporne situacije pokazavši na bijelu točku. Bruno Petković je bio siguran za velikih 2:0 nakon prvog poluvremena.