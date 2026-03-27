Vušković postao drugi najmlađi strijelac Hrvatske ikad. Znate li tko je prvi?

Kolumbija je povela već u 3. minuti golom Jhona Ariasa , no Hrvatska je vrlo brzo odgovorila - samo tri minute poslije mrežu je zatresao Luka Vušković.

Mladi branič tako je svojim prvim pogotkom u dresu hrvatske reprezentacije ispisao i djelić povijesti. Vušković je postao drugi najmlađi strijelac u povijesti Vatrenih.

Do pogotka je stigao sa 19 godina, jednim mjesecom i tri dana, čime je prestigao Ivana Rakitića, koji je svoj prvijenac za Hrvatsku zabio sa 19 godina, šest mjeseci i dva dana.

Na vrhu te ljestvice i dalje je Luka Ivanušec, koji je 2017. na China Cupu pogodio za reprezentaciju sa 18 godina, jednim mjesecom i 19 dana. Vušković je s drugog mjesta 'skinuo' Ivana Rakitića koji je prvi gol za Hrvatsku protiv Andore postigao s 19 godina, šest mjeseci i dva dana.