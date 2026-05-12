Lino Červar ima novi posao: Preuzeo moćni klub iz regije

Lino Červar preuzima Eurofarm Pelister, najpoznatiji rukometni klub iz Sjeverne Makedonije, koji iza sebe ima sezonu velikih razočaranja i promjena.

U Bitoli vjeruju da upravo Červar može stabilizirati momčad i vratiti je na vrh domaćeg rukometa. Klub je ove sezone prošao kroz vrlo nestabilno razdoblje, tijekom kojeg su promijenjena čak tri trenera, a rezultati nisu ispunili očekivanja.

Pelister će nakon tri godine ostati bez naslova prvaka Makedonije, a dodatni udarac bio je i neuspjeh u domaćem kupu, gdje nisu uspjeli izboriti finale.

Červar već slaže momčad za novu sezonu

Prema informacijama iz Sjeverne Makedonije, Červar je već započeo ozbiljne razgovore s upravom kluba oko kadrovskih promjena i pojačanja za sljedeću sezonu. U Bitoli smatraju da im treba trener s autoritetom, iskustvom i pobjedničkim mentalitetom, a malo tko u europskom rukometu ima životopis poput Červarova.

Hrvatski stručnjak godinama je bio sinonim za velike rezultate. S Hrvatskom je osvojio olimpijsko zlato i svjetski naslov, a dubok trag ostavio je i u klupskom rukometu.

Njegova povezanost sa Sjevernom Makedonijom dodatno je važna u cijeloj priči. Červar ima makedonsku putovnicu, a u prošlosti je vodio i reprezentaciju te zemlje. Iako ima 75 godina, u Bitoli vjeruju da još uvijek ima energiju i autoritet za vođenje velikog projekta.

Pelister traži povratak na vrh

Iako domaća sezona nije donijela željeni rasplet, Eurofarm Pelister imao je solidne trenutke u Europi. U grupnoj fazi Lige prvaka osvojio je šest bodova, uz dvije pobjede i dva remija, čime je pokazao da momčad ipak ima potencijal za ozbiljnije rezultate. Usporedbe radi, RK Zagreb imao je dva boda u istoj grupi.

No u klubu očito smatraju da je potrebno novo resetiranje sustava i povratak čvrste ruke na klupu. Upravo zato izbor je pao na Červara, trenera poznatog po disciplini i sposobnosti da od momčadi izvuče maksimum.

