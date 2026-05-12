Lino Červar ima novi posao: Preuzeo moćni klub iz regije

Jedan od najtrofejnijih hrvatskih rukometnih trenera ponovno će voditi klub.
Lino Červar preuzima Eurofarm Pelister, najpoznatiji rukometni klub iz Sjeverne Makedonije, koji iza sebe ima sezonu velikih razočaranja i promjena.
U Bitoli vjeruju da upravo Červar može stabilizirati momčad i vratiti je na vrh domaćeg rukometa. Klub je ove sezone prošao kroz vrlo nestabilno razdoblje, tijekom kojeg su promijenjena čak tri trenera, a rezultati nisu ispunili očekivanja.
Pelister će nakon tri godine ostati bez naslova prvaka Makedonije, a dodatni udarac bio je i neuspjeh u domaćem kupu, gdje nisu uspjeli izboriti finale.
Červar već slaže momčad za novu sezonu
Prema informacijama iz Sjeverne Makedonije, Červar je već započeo ozbiljne razgovore s upravom kluba oko kadrovskih promjena i pojačanja za sljedeću sezonu. U Bitoli smatraju da im treba trener s autoritetom, iskustvom i pobjedničkim mentalitetom, a malo tko u europskom rukometu ima životopis poput Červarova.
Hrvatski stručnjak godinama je bio sinonim za velike rezultate. S Hrvatskom je osvojio olimpijsko zlato i svjetski naslov, a dubok trag ostavio je i u klupskom rukometu.
Njegova povezanost sa Sjevernom Makedonijom dodatno je važna u cijeloj priči. Červar ima makedonsku putovnicu, a u prošlosti je vodio i reprezentaciju te zemlje. Iako ima 75 godina, u Bitoli vjeruju da još uvijek ima energiju i autoritet za vođenje velikog projekta.
Pelister traži povratak na vrh
Iako domaća sezona nije donijela željeni rasplet, Eurofarm Pelister imao je solidne trenutke u Europi. U grupnoj fazi Lige prvaka osvojio je šest bodova, uz dvije pobjede i dva remija, čime je pokazao da momčad ipak ima potencijal za ozbiljnije rezultate. Usporedbe radi, RK Zagreb imao je dva boda u istoj grupi.
No u klubu očito smatraju da je potrebno novo resetiranje sustava i povratak čvrste ruke na klupu. Upravo zato izbor je pao na Červara, trenera poznatog po disciplini i sposobnosti da od momčadi izvuče maksimum.