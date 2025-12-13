Vraća li se nekadašnja zvijezda u SHNL? 'Istina je, imam ponude'

Andrijašević je tamo igrao od lipnja 2021. godine, a još nije donio odluku gdje će nastaviti karijeru. Opcija je i povratak u domovinu gdje je igrao za Hajduk, Lokomotivu, Dinamo i Rijeku.

'Nešto se priča po pitanju Kine, ima interesa od nekoliko klubova. Iz Europe ne toliko, ali ima nešto. Iskren ću biti - imam ponude i iz SHNL-a od par klubova, ali ne želim o imenima. Uvijek želim staviti sve na stol i onda odlučiti što je najbolje za moju obitelj i za mene', rekao je Andrijašević za Sportklub.

SHNL?

'Šanse postoje, ali kao što sam rekao - želim saslušati svakoga. Ako mi se obrate s ponudom, odlučit ću što i kako. SHNL pratim redovito, s guštom pogledam utakmice, pogotovo derbije.'