Perišić asistirao u ludoj utakmici u Eindhovenu

A.H./Hina

13.12.2025 u 22:27

Ivan Perišić PSV
Ivan Perišić PSV Izvor: Profimedia / Autor: Marcel ter Bals/MTB-Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia
Nogometaši PSV-a, aktualni nizozemski prvaci, slavili su u Eindhovenu protiv Heraclesa sa 4:3 u dvoboju 16. kola Eredivisie.

U prvom poluvremenu su dosuđena i realizirana tri jedanaesterca. PSV je vodio 2-0 nakon golova Pepija i Saibarija s bijele točke u 20. i 32. minuti. Gosti su smanjili na 1-2 u šestoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela kada je jedanaesterac realizirao Hornkamp.

Nakon sat vremena igre gosti su izjednačili na 2:2 golom Kulenovića i bilo je očito da PSV ove subote neće imati lagani put prema tri boda. Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić ušao je u igru za PSV minutu nakon gola za 2-2, a u 70. je bio asistent Veermanu koji je pogodio za 3:2 PSV-a. Niti tada Heracles nije bio slomljen već je Hornkamp zabio svoj drugi pogodak na susretu u 73. minuti za 3:3.

PSV se ipak nekako prošuljao do pobjede, a domaći junak bio je Til koji je u 81. minuti zabio pogodak za konačnih 4-3.

PSV je uvjerljivo vodeći na ljestvici. Sada ima 43 boda, odnosno, devet bodova više od drugoplasiranog Feyenoorda koji ima utakmicu manje. Treći je NEC iz Nijmegena s 28 bodova. Heracles je tek 16. na ljestvici s 14 bodova.

