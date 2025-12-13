LOKOMOTIVA - HAJDUK 1:3

Evo što je sudački ekspert rekao o spornim situacijama na Lokomotiva - Hajduk: 'Mogao je biti dosuđen penal'

13.12.2025 u 21:02

Hajduk je u 17. kolu SHNL-a s 3:1 pobijedio Lokomotivu na Maksimiru, a utakmicu je obilježilo nekoliko spornih situacija.

'Bilo je nekoliko tzv. dvojbenih situacija u kaznenim prostorima, u kojima su igrači tražili kaznene udarce. Najspornija je situacija bila u 20. minuti, kada je lopta koja je padala iz zraka pogodila u poluspuštenu ruku Rebića, koja bila malo odvojena od tijela. To je granična situacija koja spada u nepopularno slobodno sudačko uvjerenje, u kojoj se mogao dosuditi i kazneni udarac', rekao je bivši prvoligaški sudac Goran Tenžera.

'Bamba je u 22. minuti tražio kazneni udarac za koji nije bilo nikakvih osnova, primjereno je bilo da već tada bude opomenut, što se u nastavku igre i dogodilo kada je nepromišljeno startao na igrača Lokomotive.'

Lokomotiva - Hajduk (Bamba faul) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

Igrači Lokomotive smatraju da je Rebić napravio prekršaj prije drugog gola.

'Kod drugog pogotka Hajduka u 54. minuti nema nikakvih osnova da se dosudi prekršaj Rebića na igraču Lokomotive Šitumu. Rebić je u normalnom skoku dok Šitum skače prema Rebiću s leđa bez jasne mogućnosti da igra loptom. Uz to ni jedna kamera nije pokazala da je došlo do jasnog kontakta glave igrača Lokomotive i već prije podignute ruke Rebića.'

Lokomotiva - Hajduk 1-2 (Šego) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

