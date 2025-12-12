Mudražija ove zime odlazi iz Dinama? Evo s kojim klubom će se uskoro sastati

Mudražija je ove sezone skupio tek pet nastupa od kojih je samo jednu utakmicu bio u početnom sastavu; u Kupu protiv Predavca.

U preostale četiri utakmice odigrao je ukupno 39 minuta da bi se u Karlovcu ozlijedio i ispao iz momčadi. U nju se tako skoro neće vratiti jer bi u zimskom prijelaznom roku mogao naći novi klub.

Mudražija traži klub u kojem će više igrati, a to bi mogao biti mostarski Zrinjski. Kako doznajemo, Mudražija će se nakon završetka polusezone sastati s Igorom Štimcem te bi vrlo lako mogao dogovoriti odlazak u Mostar.

Hoće li to biti posudba ili transfer (ili ništa) nije još poznato, ali interes za Mudražiju postoji. Njemu nije zanimljiv odlazak u neki drugi hrvatski klub već u neki od klubova u regiji, a trenutačno je Zrinjski tome najbliži.

Mudražija je u Dinamo stigao ovog ljeta iz Lokomotive za 500.000 eura. Trebao je biti Dinamov hit-igrač, navijači su ga prigrlili, ali se nije uspio nametnuti Mariju Kovačeviću.