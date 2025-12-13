LOKOMOTIVA - HAJDUK 1:3

Krovinović otkrio što su igrači Hajduka rekli u svlačionici na poluvremenu

A.H.

13.12.2025 u 21:55

Krovinović slavlje
Krovinović slavlje Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Hajduk je u 17. kolu SHNL-a slavio preokretom s 3:1 protiv Lokomotive.

'Jako dobro smo ušli u utakmicu, bez obzira što smo primili rani pogodak', rekao je Krovinović i otkrio o čemu se razgovaralo na poluvremenu kod 1:1.

'Rekli smo kako samo treba nastaviti dalje, izjednačili smo brzo. Na poluvremenu smo iskomentirali da igramo dobro i da ako tako nastavimo sigurno ćemo pobijediti.'

Borba za titulu?

'Imali smo mini krizu, ali treniramo super, rastemo. Vidi se da želimo napraviti velike stvari. Mislim da smo na dobrom putu.'

Lokomotiva - Hajduk 1:3 (sažetak) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

