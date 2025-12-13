Krovinović otkrio što su igrači Hajduka rekli u svlačionici na poluvremenu

'Jako dobro smo ušli u utakmicu, bez obzira što smo primili rani pogodak', rekao je Krovinović i otkrio o čemu se razgovaralo na poluvremenu kod 1:1.

'Rekli smo kako samo treba nastaviti dalje, izjednačili smo brzo. Na poluvremenu smo iskomentirali da igramo dobro i da ako tako nastavimo sigurno ćemo pobijediti.'

Borba za titulu?

'Imali smo mini krizu, ali treniramo super, rastemo. Vidi se da želimo napraviti velike stvari. Mislim da smo na dobrom putu.'