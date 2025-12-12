Željko Sopić poslao jasnu poruku svojim igračima: Neka kažu da nisam normalan...

Osijek u prvenstvu za pobjedu ne zna osam utakmica, niz je povećan na devet neuspjeha ako uračunamo i ispadanje iz SuperSport Hrvatskog nogometnog Kupa od Varaždina. Ono što najviše boli je debakl u prošlom kolu nad je na Opus Areni Istra 1961 slavila 5:1.

Posljednju pobjedu Osijek je ostvario još krajem rujna i to baš protiv Gorice koja sutra stiže na Opus Arenu (15 sati, MAXSport, MAXtv).

'Nisam trener niti čovjek koji će pred medije stavljati prljavi veš. Ono što im imam ze reći, to im kažem u četiri oka. Situaciju sam vidio i shvatio jako brzo. Nakon tjedan dana sam rekao što mislim o nekim stvarima i ja ću to ponoviti. Ne u celofanu - kada se borite za opstanak trebaju vam ratnici, kada se borite za prvaka treba vam ekstra kvaliteta, posjed i pas', rekao je trener Osijeka Željko Sopić u uvodu pa nastavio u sličnom tonu:

'U borbi za ostanak karakter je najvažniji. Zbog silnih ozljeda na putu smo izgubili neke stvari. Od prvog dana, kako pričam s vama tkao pričam s ljudima u klubu. Mislim da se sve zna. Što nam nedostaje i zašto smo tu gdje jesmo. Kada se izgubi utakmica - uvijek je kriv trener. Nikada neću ići kontra svojih igrača jer sam ja izabrao tih 11 koji su krenuli.'

Priznao je Sopić kako je nakon debakla od Istre potrošio jako puno vremena na razgovor sa svojim igračima.

'Mislim da nama nitko ne bi ništa rekao da smo istrčali kao drugo poluvrijeme protiv Istre pa izgubili. Problem je bio to prvo. Shvaćam taktiku i umor i sve ali onakve stvari se ne bi smjele događati i niti će se događati u Osijeku u budućnosti. Mislim da sam tu dovoljno jasan, to moji igrači znaju i nisam objašnjavao na slikovit način nego direktno u lice što mislim o nekim stvarima. Ponavljam, ja sam najveći krivac', kaže Sopić.

Osvrnuo i na navijače...

'To vam je slično kao u braku. Ima lijepih trenutaka i manje lijepih, ali i dalje ste u braku jer volite nekog. Klub se voli i kada je loše i kada je dobro. Ne skrivam se iza igrača i nikad neću, ali mislim da nam tribine moraju dati bolju potporu. Ako netko ne shvaća razloge zašto nam je teško... Klub se voli i podržava kad je dobro i kad je loše', razmišlja Sopić koji je svojevremeno baš kao trener Gorice kreirao pravo čudo i spasio klub od ispadanja iz SHNL-a: