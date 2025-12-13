Sopić: Ljudi su u pravu - ja stvarno pojma nemam

Osijek je nakon 17 kola SHNL-a na posljednjem mjestu i u velikoj je krizi. Osječani na svom travnjaku nisu uspjeli pobijediti niti Goricu (1:1).
'Bit ću miran i trezvene glave. Nažalost samo bod, ali to što je jučer Vukovar pobijedio ne znači da smo mi morali ili trebali. Meni je najbitnije da smo htjeli. I potpuno sam siguran sam da ćemo izaći iz ove situacije', rekao je trener Osijeka Željko Sopić.
'Možda je do mene, možda ja ne razumijem ništa. I ja bih se složio s ovima: “Sopiću, pojma nemaš”. Potpuno su ljudi u pravu, stvarno pojma nemam.'
Osijeku slijedi još Slaven Belupo za kraj godine.
'Biram najbolje i najzdravije u ovom trenutku. Ono kako su se bacali na glavu u drugom poluvremenu, skidam im kapu. Znam da je samo bod, ali to je sve što Osijek ima. To je brutalna istina. Ako netko misli drugačije, neka uđe u kabinu i vidi kakva je situacija.'