Sopić: Ljudi su u pravu - ja stvarno pojma nemam

'Bit ću miran i trezvene glave. Nažalost samo bod, ali to što je jučer Vukovar pobijedio ne znači da smo mi morali ili trebali. Meni je najbitnije da smo htjeli. I potpuno sam siguran sam da ćemo izaći iz ove situacije', rekao je trener Osijeka Željko Sopić .

'Možda je do mene, možda ja ne razumijem ništa. I ja bih se složio s ovima: “Sopiću, pojma nemaš”. Potpuno su ljudi u pravu, stvarno pojma nemam.'

Osijeku slijedi još Slaven Belupo za kraj godine.

'Biram najbolje i najzdravije u ovom trenutku. Ono kako su se bacali na glavu u drugom poluvremenu, skidam im kapu. Znam da je samo bod, ali to je sve što Osijek ima. To je brutalna istina. Ako netko misli drugačije, neka uđe u kabinu i vidi kakva je situacija.'