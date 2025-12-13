KRIZA U OSIJEKU

Sopić: Ljudi su u pravu - ja stvarno pojma nemam

A.H.

13.12.2025 u 20:50

Željko Sopić NK Osijek
Željko Sopić NK Osijek Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Osijek je nakon 17 kola SHNL-a na posljednjem mjestu i u velikoj je krizi. Osječani na svom travnjaku nisu uspjeli pobijediti niti Goricu (1:1).

'Bit ću miran i trezvene glave. Nažalost samo bod, ali to što je jučer Vukovar pobijedio ne znači da smo mi morali ili trebali. Meni je najbitnije da smo htjeli. I potpuno sam siguran sam da ćemo izaći iz ove situacije', rekao je trener Osijeka Željko Sopić.

vezane vijesti

'Možda je do mene, možda ja ne razumijem ništa. I ja bih se složio s ovima: “Sopiću, pojma nemaš”. Potpuno su ljudi u pravu, stvarno pojma nemam.'

Osijeku slijedi još Slaven Belupo za kraj godine.

'Biram najbolje i najzdravije u ovom trenutku. Ono kako su se bacali na glavu u drugom poluvremenu, skidam im kapu. Znam da je samo bod, ali to je sve što Osijek ima. To je brutalna istina. Ako netko misli drugačije, neka uđe u kabinu i vidi kakva je situacija.'

Osijek - Gorica 1:1 (sažetak) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STRAŠAN MEČ

STRAŠAN MEČ

Spektakl! Antonio Plazibat slavio u brutalnoj borbi
LOKOMOTIVA - HAJDUK 1:3

LOKOMOTIVA - HAJDUK 1:3

Evo što je sudački ekspert rekao o spornim situacijama na Lokomotiva - Hajduk: 'Mogao je biti dosuđen penal'
SPORNA SITUACIJA

SPORNA SITUACIJA

Je li Lokomotiva oštećena? Pogledajte što se dogodilo prije gola Hajduka

najpopularnije

Još vijesti