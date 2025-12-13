STRAŠAN MEČ

Spektakl! Antonio Plazibat slavio u brutalnoj borbi

Antonio Plazibat
Antonio Plazibat, najbolji hrvatski kick-boksač, vratio se u ring nakon dvije i pol godine pauze zbog ozljede i upisao pobjedu.

U nizozemskom Arnhemu pobijedio je Nordinea Mahiedinnea. Bila je to njihova treća borba i druga pobjeda Hrvata.

Prvu rundu je Plazibat dobio s 10:8 nakon što je oborio suparnika strašnim krošeom, a u drugoj je bio bolji s 10:9 kod svih sudaca. Plazibat je dominirao borbom iako je i Mahieddine imao nekoliko opasnih udaraca. Na kraju je Plazibat slavio jednoglasnom odlukom sudaca (30:26).

Plazibat sada u karijeri ima 23 pobjede i pet poraza. Čak 16 pobjeda ostvario je nokautom. Sada mu u veljači slijedi turnir najboljih osam teškaša. Prvi suparnik mu je Gvinejac Mory Kromah.

