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Velikan iz susjedstva u problemima: Savez zabranio igranje na kultnom stadionu

N.M.

05.08.2026 u 22:26

FK Sarajevo
FK Sarajevo Izvor: Pixsell / Autor: Elmedin Hajrovic/ATAImages/PIXSELL
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Nogometni klub Sarajevo objavio je da neće moći ugostiti Radnik iz Bijeljine na stadionu Koševo u predstojećoj prvenstvenoj utakmici.

Klub je priopćio kako je Natjecateljski odbor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine donio odluku prema kojoj Sarajevo do daljnjega ne može igrati prvenstvene ni kup utakmice na stadionu 'Asim Ferhatović Hase' zbog neadekvatnog stanja travnjaka, prenosi Klix.ba.

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Prema nalazu Komisije za pregled terena, glavni teren trenutačno ne ispunjava minimalne uvjete za odigravanje utakmica Premijer lige BiH i Kupa BiH. Nakon kontrolnog pregleda utvrđeno je da, unatoč započetim radovima na sanaciji, nisu stvoreni uvjeti za odigravanje susreta.

U Sarajevu ističu kako će najveće posljedice ove odluke snositi upravo klub i njegovi navijači.

'Najveće posljedice ove odluke, kao i okolnosti koje su do nje dovele, snosit će klub, koji svoje domaće utakmice neće moći igrati na Koševu, ali i naši navijači, kojima je uskraćena prilika da novu sezonu započnu upravo na Koševu', poručili su iz Sarajeva.

Klub je dodao kako će javnost pravodobno obavijestiti o svim daljnjim koracima te o lokaciji na kojoj će igrati domaće utakmice dok stadion 'Asim Ferhatović Hase' ne bude spreman za natjecanja.

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