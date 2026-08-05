Velikan iz susjedstva u problemima: Savez zabranio igranje na kultnom stadionu

Nogometni klub Sarajevo objavio je da neće moći ugostiti Radnik iz Bijeljine na stadionu Koševo u predstojećoj prvenstvenoj utakmici.
Klub je priopćio kako je Natjecateljski odbor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine donio odluku prema kojoj Sarajevo do daljnjega ne može igrati prvenstvene ni kup utakmice na stadionu 'Asim Ferhatović Hase' zbog neadekvatnog stanja travnjaka, prenosi Klix.ba.
Prema nalazu Komisije za pregled terena, glavni teren trenutačno ne ispunjava minimalne uvjete za odigravanje utakmica Premijer lige BiH i Kupa BiH. Nakon kontrolnog pregleda utvrđeno je da, unatoč započetim radovima na sanaciji, nisu stvoreni uvjeti za odigravanje susreta.
U Sarajevu ističu kako će najveće posljedice ove odluke snositi upravo klub i njegovi navijači.
'Najveće posljedice ove odluke, kao i okolnosti koje su do nje dovele, snosit će klub, koji svoje domaće utakmice neće moći igrati na Koševu, ali i naši navijači, kojima je uskraćena prilika da novu sezonu započnu upravo na Koševu', poručili su iz Sarajeva.
Klub je dodao kako će javnost pravodobno obavijestiti o svim daljnjim koracima te o lokaciji na kojoj će igrati domaće utakmice dok stadion 'Asim Ferhatović Hase' ne bude spreman za natjecanja.