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Tako se to radi: Sjajni Jagušić zabio novi gol u Europi

N.M.

05.08.2026 u 21:02

Adriano Jagušić
Adriano Jagušić Izvor: Profimedia / Autor: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia
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U tijeku je utakmica 3. pretkola Konferencijske lige između Panathinaikosa i CSKA Sofije.

Grčki klub je poveo sredinom prvog dijela, a strijelac je još jednom bio mladi hrvatski reprezentativac Adriano Jagušić. On je sjajno pogodio u 21. minuti.

Novi je to pogodak Jagušića koji je zabio i protiv mađarskog Paksa. Nakon što prošle sezone nije dobivao pretjeranu minutažu, ove sezone je opravdao povjerenje novog trenera.

Samo 10 minuta potom Rusev je poravnao na konačnih 1:1. U drugom susretu igranom u srijedu ciparski Apollon je kao gost s 1:0 svladao norveški Brann.

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