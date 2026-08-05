Tako se to radi: Sjajni Jagušić zabio novi gol u Europi

Grčki klub je poveo sredinom prvog dijela, a strijelac je još jednom bio mladi hrvatski reprezentativac Adriano Jagušić. On je sjajno pogodio u 21. minuti.

Novi je to pogodak Jagušića koji je zabio i protiv mađarskog Paksa. Nakon što prošle sezone nije dobivao pretjeranu minutažu, ove sezone je opravdao povjerenje novog trenera.

Samo 10 minuta potom Rusev je poravnao na konačnih 1:1. U drugom susretu igranom u srijedu ciparski Apollon je kao gost s 1:0 svladao norveški Brann.