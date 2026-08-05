Emotivni povratak zvijezde Hajduka: 'Baka i djed su ovdje, jedva čekam utakmicu'

Već u četvrtak od 19 sati (HDTV) Hajduk će gostovati u Litvi kod Žalgirisa u sklopu prve utakmice 3. pretkola Konferencijske lige.

Jedan od igrača od kojih će Hajduk mnogo očekivati u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Žalgirisa svakako je Rokas Pukštas. Za američkog veznjaka litavskih korijena dvoboj u Vilniusu imat će i posebno emotivno značenje.

'Uzbuđen sam što se mogu vratiti. Proveo sam puno vremena u Litvi. Baka i djed su ovdje. Veselim se utakmici. Moji roditelji su odrasli ovdje. Imam puno lijepih sjećanja na ovo mjesto', rekao je Pukštas uoči susreta.

Fokusiran samo na Hajduk

Novinare je zanimalo je li ikada razmišljao o nastupu za litavsku reprezentaciju, no 21-godišnji veznjak jasno je dao do znanja da mu je trenutačno jedini prioritet Hajduk.

'Sada sam fokusiran samo na Hajduk. Ne razmišljam o tome. Imamo utakmicu koju moramo pobijediti', poručio je Pukštas, koji je odlučio nastupati za reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država.

U redovima Žalgirisa igra Marko Capan, nekadašnji član Hajduka, s kojim je Pukštas ostao u odličnim odnosima.

'On je veliki radnik i moj prijatelj. Puno mi je pomogao kada sam tek došao. Imali smo istog individualnog trenera. Često smo u kontaktu i želim mu sve najbolje', rekao je Pukštas.